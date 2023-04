Piqué arremete contra Shakira en pleno "en vivo"

Gerard Piqué trató de no hablar de su separación con Shakira, sin embargo, esta vez se desató en plena plática con su amigo y compañero de la King's League, el 'streamer' Gerard Romero.

Como si se tratara de una terapia, sacaron a relucir la canción de Shakira tras su separación (La sesión con Bizarrap).

Piqué habló casi una hora sobre distintos aspectos de su vida, entre todo hubo críticas al seguimiento que el mundo le ha dado a su situación sentimental.

"Cada uno tiene su vida, parece que si eres famoso, los demás tienen derecho a opinar y no, eso no es así", dijo.

Recordando por qué habría que quitarles importancia a los juicios expresó: "Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa, me da igual lo que opine la gente, no debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti".

Habló de Shakira

"Yo te puedo poner el ejemplo con el tema del año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles...", afirmó.

"No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer", cerró.

Además, lanzó una fuerte indirecta contra la colombiana: "Ahora nos dedicamos a 'tirar el beef', no quiero entrar (en detalles), pero también es un tema personal, el tema de 'tirar beef' que está muy bien que es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le 'tiras el beef'", dijo sin mencionar a Shakira.

