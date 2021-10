"Con pistola en mano", Pablo Cristiani cuenta que ya no quería vivir

Cristiani cuenta que le había perdido el sentido a la vida y con una pistola trató de ponerle fin.

Durante una entrevista realizada la noche del sábado 16 de octubre, Pablo Cristiani, músico guatemalteco habló de su pasado y los problemas personales con los que ha tenido que lidiar.

Uno de tantos fue el detonante para que lo impulsara a querer quitarse la vida.

Fue un día cualquiera, cuando se dirigía a su casa cuando se sintió devastado y no soportaba la idea de seguir vivo.

El arrepentimiento

Pero al ver el rostro de su madre, los pensamientos se le nublaron y pensó que lo que estaba a punto de hacer provocaría una de las mayores desgracias para sus padres e hijos.

"Recuerdo que un día llegué a mi casa, con la pistola cargada y dije aquí está ya... Con pistola en mano, y la cara de mi mamá, vos... No, no, no, dije yo... ¿Qué van a decir?", contó.

Al arrepentirse, Cristiani dijo que mejor decidió alejarse e irse a vivir a una bodega. "Vivía en medio de rollos de papel higiénico y me abandoné", relató.

Una nueva oportunidad

Tras pasar lejos de sus seres queridos por un largo tiempo, trató de encontrarle sentido a su vida, ya que lo único que estaba haciendo era destruirse.

Hasta que llegó una persona que lo sacó de esa depresión en la que estaba cayendo. "Al final apareció alguien que es bien importante en mi vida, una persona que es sumamente importante para mí, me llegó a dar unos abrazos, me llegó a dar un par de besos y me dijo: 'Ya, ya, ya parala'", expresó.

Pese a que intentó de mil formas levantarse, dijo que lo único que le ayudó fue la idea de no dejarse vencer.

Ante ello, Cristiani concluyó que sus problemas fueron una gran enseñanza para él y que gracias al apoyo de sus seguidores han podido seguir en la música.

