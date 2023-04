¿Las plantas sí emiten sonidos? Esto ha revelado un estudio israelí

Científicos de la Universidad Tel Aviv descubren que las plantas pueden emitir sonidos de clics, especialmente si se encuentran en condiciones estresantes.

Durante toda la historia hemos considerado a la flora como un mundo silencioso, pero recientemente se desmintió este hecho gracias a los profesores Yossi Yovel y Lilach Hadany en un reciente estudio israelí de la Universidad Tel Aviv.

Científicos que hicieron el descubrimiento. (Foto: Universidad Tel Aviv)

En estudios anteriores se registró que las plantas emitían vibraciones, pero estas vibraciones también se convierten en ondas de sonido, menciona Hadany.

Durante la primera parte del estudio se colocaron plantas en una espacio isonorizado donde micrófonos grabaron sonidos en frecuencia de 20-250 kilohertz. Esto explica porque no puedes oír a las plantas, ya que la máxima frecuencia que puede detectar un oído humano adulto es 16 kilohertz.

Sometiéndolas a distintos estímulos, algunas plantas no fueron regadas por cinco días, a otras se les realizó cortes en el tallo y a otras no se les realizó nada. Las plantas a las que no se les realizó ningún tratamiento emitían sonidos menos de una vez por hora, mientras que el resto emitían docenas de sonidos cada hora.

Otro descubrimiento es que dependiendo del estímulo se realizaba una frecuencia distinta, o sea que hay un sonido específico que contiene información del estímulo.

Esto abre otro debate. ¿Existe quién escuche el sonido de las plantas? La teoría es que los polinizadores como abejas, murciélagos o insectos además de otras plantas, son capaces de escuchar estos sonidos y entender la información que contienen.

Esto también es un revolucionario para la agricultura, pues con las herramientas correctas los humanos podríamos saber cuándo las plantas necesitan agua o si se encuentran enfermas.

*Con información de Israel Noticias.