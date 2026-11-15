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PNC reporta dos personas capturadas y el decomiso de armas en la zona 18 capitalina

  • Por Cristóbal Veliz
15 de noviembre de 2026, 17:05
La PNC reportó la captura de dos personas y la incautación de armas, dinero y droga en allanameintos ejecutados en la zona 18. (Foto: PNC/Soy502)

La PNC reportó la captura de dos personas y la incautación de armas, dinero y droga en allanameintos ejecutados en la zona 18. (Foto: PNC/Soy502)

Las fuerzas de seguridad capturaron a dos personas e incautaron armas de fuego, droga y dinero en efectivo.

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En varios allanamientos ejecutados en la zona 18 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC), reportó la incautación de armas de fuego, droga y dinero en efectivo.

Lo anterior se realizó en el marco del Plan Operativo 20-2026, en donde se allanó 12 inmuebles en distinto puntos de la zona 18.

Además de las capturas, en los allanamientos en la zona 18 se incautó armas de fuego y radiotransmisores. (Foto: PNC/Soy502)
Además de las capturas, en los allanamientos en la zona 18 se incautó armas de fuego y radiotransmisores. (Foto: PNC/Soy502)

Durante los operativos, investigadores de la División de Información Policial (DIP) de la PNC efectuaron la aprehensión de dos personas.

Además, en los operativos se incautó la cantidad de Q5,983 en efectivo, tres pistolas y una carabina, municiones y cargadores.

También, radiotransmisores, una motocicleta con reporte de robo, varios teléfonos y dispositivos electrónicos.

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