PNC reporta dos personas capturadas y el decomiso de armas en la zona 18 capitalina

Las fuerzas de seguridad capturaron a dos personas e incautaron armas de fuego, droga y dinero en efectivo.
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En varios allanamientos ejecutados en la zona 18 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC), reportó la incautación de armas de fuego, droga y dinero en efectivo.
Lo anterior se realizó en el marco del Plan Operativo 20-2026, en donde se allanó 12 inmuebles en distinto puntos de la zona 18.
Durante los operativos, investigadores de la División de Información Policial (DIP) de la PNC efectuaron la aprehensión de dos personas.
Además, en los operativos se incautó la cantidad de Q5,983 en efectivo, tres pistolas y una carabina, municiones y cargadores.
También, radiotransmisores, una motocicleta con reporte de robo, varios teléfonos y dispositivos electrónicos.