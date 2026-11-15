Salud garantiza la entrega de tratamientos médicos para pacientes con cáncer

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Cartera de Salud suscribe primer contrato abierto para la compra de medicamentos oncológicos.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), suscribió el primer contrato abierto para la compra de 47 tipos de medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer.

Esto con el propósito de garantizar el abastecimiento sostenido y agilizar la entrega de tratamientos para pacientes con cáncer.

Dicho contrato inició el 5 de noviembre y estará vigente durante dos años hasta el 4 de noviembre de 2028, lo que permitirá que los hospitales públicos puedan adquirir en menor tiempo y mejores precios los medicamentos de alta complejidad a través del catálogo electrónico.

Los medicamentos oncológicos para el tratamiento del cáncer podrá estar disponibles en los hospitales estatales del país. (Foto: MSPAS/Soy502)

El proceso

Con este proceso, dentro de los insumos incluidos figuran productos especializados, cuyo precio de un vial puede superar los Q80,000 en el mercado comercial.

Al reducir los tiempos de compra, no sólo se garantiza la continuidad de los tratamientos para los pacientes, sino también se realiza con el principio de transparencia y rendición de cuentas, en cumplimiento a la Ley de Compras y Contrataciones.

La iniciativa impulsada forma parte de la estrategia de la cartera de salud para fortalecer la atención integral del cáncer en el país.

Además, abre las puertas para que se habiliten nuevos procesos bajo esta modalidad y permitir así adquirir otros productos medicinales y farmacéuticos de alto costo.