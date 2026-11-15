Tuchel y Kane valoran el triunfo inglés ante una gran España

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El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo luego de conseguir una victoria frente a España en la Liga de Naciones. Sin embargo, reconoció que los últimos minutos del encuentro fueron especialmente complicados, sobre todo después de quedarse con diez futbolistas por la expulsión de Elliot Anderson.

El entrenador alemán explicó que su equipo había dominado buena parte del compromiso y que incluso tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. No obstante, la tarjeta roja y el penalti a favor de España modificaron el desarrollo del partido.

"Estamos contentos de lo bien que hemos jugado durante 60, 65 minutos. Nos hemos podido poner 0-3. Pero la tarjeta roja y el penalti han cambiado el partido. Treinta minutos contra España con diez parecen tres horas, pero sabemos perfectamente lo bien que lo hemos hecho. Nos quedamos con eso. Es lo que queríamos demostrar", señaló Tuchel.

Asimismo, calificó el resultado como una victoria importante y merecida, aunque reconoció que su equipo tuvo que atravesar momentos de mucha exigencia durante el cierre del encuentro. También destacó el esfuerzo físico de sus futbolistas, quienes terminaron el compromiso visiblemente agotados.

Tuchel consideró que el contexto en el que consiguieron el triunfo le da un valor especial al resultado. En ese sentido, mencionó la calidad del rival, la presión del escenario y la racha de 44 partidos sin conocer la derrota que acumulaba España.

"Dadas las circunstancias, la presión, la calidad de España, donde jugábamos y contra quién jugábamos, que llevaban 44 partidos sin perder, teniendo todo eso en cuenta, en este ambiente creo que ha sido una actuación muy completa y la mejor hasta el momento desde que estoy al frente de la selección", manifestó.

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Por su parte, Harry Kane también se refirió al nivel del combinado español y reconoció que actualmente se encuentra entre las selecciones más competitivas del panorama internacional. El delantero inglés destacó la importancia de medirse ante rivales de esta categoría para evaluar el rendimiento de su equipo.

"España ahora mismo es tan buena como la mejor. Es bueno para nosotros jugar estos partidos, contra los mejores, y ver cuál es nuestro nivel", comentó Kane.

"Fue un partidazo, 65 minutos de alto nivel. Hemos dado un gran nivel, fuimos efectivos, después de la roja todo cambió y nos dedicamos a sobrevivir", concluyó el delantero.

*Con información de agencias