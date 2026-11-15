Confirman muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara

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El narcotraficante mexicano fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara.

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Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como "El Jefe de Jefes" y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, falleció este domingo 15 de noviembre a los 80 años, después de permanecer hospitalizado por complicaciones de salud en Guadalajara, Jalisco, México.

El fallecimiento fue confirmado por la Secretaría de Seguridad de Jalisco y divulgado por medios internacionales, que informaron sobre la muerte del narcotraficante mexicano, quien permanecía privado de libertad desde 1989.

De acuerdo con los reportes, Félix Gallardo fue trasladado de emergencia el viernes 13 de noviembre desde el centro penitenciario de Puente Grande hacia un hospital privado, luego de presentar dificultades respiratorias, bajos niveles de oxigenación y alteraciones en su estado de conciencia.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que el fallecimiento ocurrió este domingo, después de que el paciente permaneciera bajo observación médica con pronóstico reservado.

Según los informes difundidos, la causa de muerte fue una falla orgánica múltiple.

Félix Gallardo permanecía privado de libertad desde abril de 1989. (Foto: Archivo / Soy502)

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Sinaloa, México y durante las décadas de 1970 y 1980 se convirtió en uno de los principales dirigentes de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como "Don Neto", participó en la fundación del Cártel de Guadalajara, una organización criminal que estableció redes para el tráfico internacional de marihuana y cocaína.

La estructura delictiva también mantuvo vínculos con organizaciones colombianas dedicadas al narcotráfico.

Su expansión contribuyó a consolidar rutas de tráfico de drogas entre Sudamérica, México y Estados Unidos.

Tras la desarticulación del Cártel de Guadalajara, surgieron otras organizaciones criminales que posteriormente disputarían el control de las rutas del narcotráfico, entre ellas los cárteles de Sinaloa y Juárez.

Captura y permanencia en prisión

Félix Gallardo fue capturado el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, México, en el marco de las investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el secuestro y asesinato del agente estadounidense de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique "Kiki" Camarena, ocurrido en 1985.

El asesinato de Camarena provocó una investigación de gran alcance por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas, debido a las implicaciones del crimen para la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Durante su permanencia en prisión, Félix Gallardo recibió condenas que acumulaban más de 70 años por distintos delitos, incluidos hechos relacionados con el narcotráfico, posesión de armas y el asesinato del agente estadounidense.

En sus últimos años enfrentó un progresivo deterioro de salud, con problemas de visión, audición, movilidad y otras enfermedades crónicas.

Su defensa promovió solicitudes judiciales para que pudiera cumplir el resto de sus condenas bajo arresto domiciliario debido a su edad y condición médica. Sin embargo, permaneció bajo custodia penitenciaria hasta su última hospitalización.

* Con información de medios internacionales