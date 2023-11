¿Se confundieron de lugar? Aldo Dávila denuncia que el MP intentó allanar su casa

-

El diputado Aldo Dávila denunció que hubo un intento ilegal de allanar su casa.

OTRAS NOTICIAS: Retirarán la inmunidad a diputado Aldo Dávila

El diputado Aldo Dávila denunció en sus redes sociales que la Policía Nacional Civil pretendía allanar su casa, pero no lo lograron.

Agentes de la PNC llevaron consigo la orden de allanamiento pero no se percataron que la dirección no era la correcta, por lo que no pudieron realizar la diligencia. Además, el congresista dijo que desconocía el porqué del allanamiento.

"Acaban de estar agentes de la PNC en mi domicilio; pretendían hacer una orden de allanamiento, pero traían mal la dirección y el número de contador, interesante porque por los casos en los que yo no tengo antejuicio ahorita es por el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel; por Raúl Romero, exministro de Mides; por Alejandro Giammattei, todos por injuria y difamación, esto es importante mencionar, porque al ser pública la información no tenían por qué venir a allanar mi domicilio. Es una clara persecución en mi contra por los casos de corrupción que he dado a conocer", dijo Dávila.

Otras denuncias

El diputado también tiene otras denuncias en su contra, pero asegura que no ha tenido acceso a ellas, por lo que están violando su derecho a defensa.

"Hay que mencionar, hay una denuncia en la FECI bajo reserva, a la que he tratado de tener acceso y me lo han negado los fiscales de la FECI y uno de delitos contra el patrimonio que también está bajo reserva. Ojo, el hecho que esté bajo reserva no quiere decir que puedan venir a allanar mi domicilio, porque aún cuento con inmunidad para un caso que no conozco".

Por último, Dávila responsabilizó al pacto de corruptos de lo que le pueda ocurrir a él o a su familia.

"Esto es persecución política, espuria, sistemática de Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, Mynor Mejía, ministros de Alejandro Giammattei, Shirley Rivera y también de Silvia Valiente que me tiene denunciado y que trabaja en el Congreso de la República, yo sé que he sido incómodo y he sido la piedra en el zapato del pacto de corruptos", concluyó el diputado.