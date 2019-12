Político arponea a un león marino en peligro de extinción

"Fuimos atacados por el animal", así justificó un político de Nueva Zelanda el ataque que realizó contra un león marino, el cual se encuentra en peligro de extinción.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre, cuando el excandidato al Consejo Regional de Otago, en Nueva Zelanda, Matt Kraemer y su esposa Jo Kraemer estaban buceando en una playa de Dunedin. En ese momento dos leones marinos comenzaron a perseguirlos, uno de ellos logró alcanzarlos antes de llegar a la plaza.

TE PUEDE INTERESAR:

"Medía unos 2.5 metros y empezó a morder las aletas de buceo de mi esposa", narró Kraemer, quien aseguró que el animal los persiguió, aún fuera del agua.

Medios locales reportan que el león marino de Nueva Zelanda es una especie extremadamente rara de la que sólo existen unos 12 mil ejemplares, por lo que hay leyes estrictas para protegerlos.

No obstante, el político aseguró que disparó el arpón contra el animal, y que está seguro que la herida no fue profunda. "Lo hice para protegernos... no se trataba de un león marino juguetón ordinario", manifestó en sus redes sociales.

NO DEJES DE LEER:

* Con información de RT