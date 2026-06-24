Presupuesto 2027: Conadur avala Q 4.9 mil millones para Codedes

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Autoridades del Conadur precisaron los criterios para la distribución de los fondos que recibirán los Codedes en 2027.

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) reciban en total Q 4,985,417,969.00 provenientes del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027.

Asimismo, se avalaron la distribución de los fondos por departamento para que los Codedes ejecuten proyectos de infraestructura el próximo año.

La decisión fue adoptada durante la sesión plenaria del Conadur celebrada este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura.

Durante la reunión, la viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Pública, Débora Alvarado, presentó la distribución regional y departamental de los recursos.

Señaló que estos provendrán del Impuesto al Valor Agregado para la Paz (IVA-Paz) y del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol).

Los Codedes ejecutan proyectos de inversión pública en todo el país. (Foto: Archivo / Soy502)

De acuerdo con la funcionaria, del total aprobado para 2027, Q 4,982,166,667.00 corresponden a recursos de IVA-Paz y Q 3,251,302.00 a Fonpetrol.

Distribución por departamentos

La asignación aprobada para cada departamento quedó distribuida de la siguiente manera:

Guatemala: Q 612.2 millones.

Alta Verapaz: Q 331.5 millones.

Baja Verapaz: Q 167.8 millones.

El Progreso: Q 122.1 millones.

Izabal: Q 148.3 millones.

Zacapa: Q 148.9 millones.

Chiquimula: Q 190.1 millones.

Santa Rosa: Q 182.3 millones.

Jalapa: Q 173.5 millones.

Jutiapa: Q 208.5 millones.

Sacatepéquez: Q 158.1 millones.

Chimaltenango: Q 206.4 millones.

Escuintla: Q 197.2 millones.

Sololá: Q 199.4 millones.

Totonicapán: Q 166.9 millones.

Quetzaltenango: Q 240.3 millones.

Suchitepéquez: Q 216.3 millones.

Retalhuleu: Q 148.7 millones.

San Marcos: Q 309.7 millones.

Huehuetenango: Q 368.5 millones.

Quiché: Q 291.2 millones.

Petén: Q 197.4 millones.

Las cifras reflejan diferencias importantes entre departamentos, siendo Guatemala el territorio con la mayor asignación individual, seguido de Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché.

Criterios para la distribución

Alvarado recordó que la distribución de los recursos se realiza conforme a los criterios establecidos por la normativa aprobada por el Conadur para los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Entre los principales factores utilizados para determinar los montos figuran la población urbana y rural, la brecha del Índice de Desarrollo Humano (IDH), la recaudación fiscal, los niveles de pobreza extrema y una asignación fija para cada municipio.

Según explicó, el criterio con mayor peso corresponde a la brecha del IDH, el cual representa el 35 % de la fórmula de distribución.

A ello se suma un 30 % vinculado a la población, un 25 % de asignación fija por municipio, un 5 % relacionado con la recaudación fiscal y otro 5 % asociado a los niveles de pobreza extrema.

Las autoridades señalaron que estos parámetros buscan orientar los recursos hacia los territorios con mayores necesidades de desarrollo y fortalecer la inversión pública local durante el ejercicio fiscal 2027.