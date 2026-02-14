Tráiler queda varado en plena ruta Interamericana

El carril hacia San Lucas está obstruido.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informa que un transporte de carga pesada, por desperfectos mecánicos, quedó descompuesto sobre el km. 22.4 de la ruta Interamericana.
Esto ha ocasionado que el carril que conduce hacia el occidente se encuentre obstaculizado. Mientras se atiende esta emergencia, autoridades solicitan a conductores respetar las señales de tránsito y precaución al conducir.