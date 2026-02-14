Versión Impresa
Tráiler queda varado en plena ruta Interamericana

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de febrero de 2026, 07:49
El transporte quedó varado sobre la ruta. (Foto: Captura de video)

El carril hacia San Lucas está obstruido.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informa que un transporte de carga pesada, por desperfectos mecánicos, quedó descompuesto sobre el km. 22.4 de la ruta Interamericana.

Esto ha ocasionado que el carril que conduce hacia el occidente se encuentre obstaculizado. Mientras se atiende esta emergencia, autoridades solicitan a conductores respetar las señales de tránsito y precaución al conducir.

