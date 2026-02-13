Joven guatemalteco muere tras volcadura e incendio de su vehículo en EE. UU.

-

Familiares solicitan apoyo para repatriar a Brayan Rosales a su tierra natal y darle cristiana sepultura.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a presunto implicado en desaparición de familia guatemalteca en EEUU

Un guatemalteco de 17 años murió tras sufrir un accidente de tránsito en el que su vehículo terminó volcado y envuelto en llamas en Carolina del Sur, Estados Unidos.

El hecho se registró poco después de las 8 de la noche del pasado martes 10 de febrero, cuando agentes de la Patrulla de Carreteras respondieron a un reporte en la SC 121, cerca de Lennies Lane, en el condado de Saluda.

Al llegar a la escena encontraron un Honda Accord 2007 prendido en fuego y al conductor sin signos de vitales. Aunque no se ha revelado su identidad oficialmente, familiares en redes sociales señalaron que se trata de Brayan Francisco Rosales Gómez, originario de aldea El Rincón, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango.

Las investigaciones preliminares señalan que el compatriota perdió el control de su carro por motivos aún desconocidos, chocó contra una zanja y un terraplén antes de volcar. Por si fuera poco, el automotor impactó contra un árbol y prendió en llamas.

Brayan Francisco Rosales Gómez falleció tras sufrir un trágico accidente en Carolina del Sur. (Foto: Redes sociales)

Piden apoyo

Mientras las autoridades continúan indagando en los motivos de la tragedia, los familiares de Brayan Rosales han pedido ayuda de la comunidad para poder repatriarlo a su tierra natal, donde esperan darle cristiana sepultura.

Quienes deseen apoyarlos pueden realizar transferencias en Zelle al número 803-931-2462, a nombre de Nicolás Pérez; o al 864-377-3876, a nombre de Diego López.

Familiares solicitan ayuda para que los restos humanos de Brayan Rosales puedan ser repatriados a Guatemala. (Foto: Tiw Chiquirichapa)

*Con información de WRDW