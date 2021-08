El presentador mexicano Pedro Sola confirma que se contagió de Covid-19

El presentador mexicano Pedro Sola confirmó que se contagió de Covid-19. Dijo que se encuentra estable y solo tiene síntomas de un resfriado.

“Cada que me siento un poco raro me hago una prueba rápida de Covid, para estar seguro. La semana pasada que me ardía un poco la garganta le hablé a mi amigo, el doctor que nos va a ver ahí al estudio y le dije que me la llevara, me la llevó, me la hizo, la del hisopo”, aseguró al programa Ventaneando.

Sola ya contaba con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus, se encuentra con un régimen alimenticio especial y está tomando ibuprofeno como medida preventiva, según le recomendó su médico.

“En mí está el ejemplo de que vacunándose uno libra este problema, con ciertas molestias, de una gripa normal”, reiteró durante un enlace de televisión.

Además, detalló que la persona que le apoya en el servicio del hogar no llegará a laborar para evitar que se pueda contagiar de dicha enfermedad.

El mexicano dijo que el próximo viernes se realizará una prueba para conocer su situación y determinar si continúa contagiando.

Después de dar positivo, los integrantes del programa también se realizaron una prueba de Covid-19 para descartar más positivos entre la producción.