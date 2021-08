Prestigioso locutor escéptico de las vacunas muere de Covid-19

Antes de morir se arrepintió por no creer en el virus e hizo un llamado a sus radioescuchas, para que se vacunaran contra el Covid-19.

Phil Valentine, de 61 años, era un reconocido locutor de Nashville Tennessee, Estados Unidos, quien falleció el sábado 21 agosto tras padecer de Covid-19.

Lo que más llamó la atención fue que, el comunicador estadounidense, era una persona escéptico de las vacunas contra el virus.

Tras dar positivo, y conforme la enfermedad invadía su organismo, su salud se fue deteriorando, hasta el punto de ser intervenido para recibir asistencia médica.

Reflexionó antes de fallecer

Durante su último programa radial hizo un llamado a las personas que eran su fieles oyentes a que se acercaran a vacunar. Él por su parte desistió, pues consideraba que la infección no era un peligro.

El hermano de la víctima dio a conocer que Phil cambió su opinión tras padecer la enfermedad, pero fue demasiado tarde porque perdió la batalla contra el Covid-19.

"En primer lugar, se arrepintió de no haber sido un defensor más firme de la vacunación", expresó.

La noticia del deceso fue emitida por su emisora, a través de una publicación en sus redes sociales.