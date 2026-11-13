Prevén sensación de frío en gran parte del territorio nacional para este viernes 13

Se espera que el clima permanezca fresco y con sensación térmica de frío en gran parte del territorio nacional.
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Para este viernes 13 de noviembre se espera que durante el día el clima se mantenga fresco y por la noche la temperatura descienda, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Para la madrugada y mañana, se espera abundante nubosidad en las regiones del norte al centro del país. Nubosidad dispersa en Altiplano Central y Pacífico mientras que en la Bocacosta estará despejado.
También se podría registrar viento norte de ligero a moderado en Altiplano Central, Valles de Oriente y Occidente.
Para la tarde y noche, se esperan nublados con lluvias en Caribe, norte de Occidente, Franja Transversal del Norte, Petén y de manera aislada en el norte del Altiplano Central.
En horas de la noche las temperaturas descenderán, provocando ambiente frío en la Franja Transversal del Norte, Occidente y Altiplano Central.