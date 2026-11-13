Video capta el momento en el que un edificio de Nueva York se desploma

Al menos ocho personas fallecieron debido esta tragedia en Brooklyn.
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En redes sociales se viralizó un video que captó el momento en el que un edificio de tres plantas se desplomó en Brooklyn, Nueva York.
La tragedia ocurrió el pasado miércoles 10 de noviembre y dejó ocho personas fallecidas, entre ellos dos niños, de 9 y 10 años, según indicó CNN.
Las imágenes muestran cuando la estructura tembló por pocos segundos, un niño busca refugio y de repente se desplomó.
Esta tragedia dejó a extranjeros fallecidos, incluyendo a un guatemalteco y al menos 17 personas heridas, por lo que las autoridades estadounidenses realizan las investigaciones del hecho.
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