Conductor se salva tras lanzarse de tráiler en movimiento y queda grabado

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que el conductor del vehículo se lanzó a la cinta asfáltica para salvar su vida.
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Segundo antes de que ocurriera un accidente en la ruta al Atlántico, quedó grabado por medio de una cámara de vigilancia en los Achiotes, Zacapa.
El hecho se registró esta tarde, cuando aparentemente el vehículo presentó fallas y no pudo detener la marcha.
En las imágenes se observa que momentos antes de que el transporte colisionara, el conductor se lanzó a la cinta asfáltica para salvar su vida
Posteriormente se conoció que el tráiler había colisionado contra un puente y había caído en un barranco.
Otro video permitió observar que el material que transportaba el vehículo quedó esparcido por el terreno.