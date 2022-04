El primer título que le quitan a Cristiano Ronaldo por agresión a niño

El portugués ya pidió disculpas por el acontecimiento, pero su actitud empieza a tener consecuencias.

El golpe que le propinó Cristiano Ronaldo a un niño autista y además quebrar su celular ya acarrea su primera sanción.

De acuerdo con el periódico The Sun, la entidad Save The Children habría tomado la decisión de ya no contar con Cristiano como embajador.

Según el medio inglés, Save the Children trabaja para que los niños de todo el mundo se sientan seguros y sanos, además de que dispongan de la opción de poder estudiar. Según la organización, la actitud de Cristiano a tenor de lo sucedido no cuadra con lo que ellos promueven.

AJA NO ES WILL SMITH ENTONCES Policía inglesa investiga incidente en el que Cristiano Ronaldo habría golpeado con fuerza mano de un adolescente de 14 años quien tomaba fotos en salida jugador y roto su celular pic.twitter.com/bOwPspUqQJ — Mi Venezuela LIBRE! (@PMT67) April 11, 2022

Horas después del percance del fin de semana, Cristiano Ronaldo emitió un mensaje en el que pidió perdón por su actitud e invitó al afectado a un partido del Manchester United a modo de compensación por el percance.

Asimismo, el Manchester United decidió no sancionar al portugués luego de su disculpa pública.

La Policía ha abierto una investigación por el incidente para determinar cómo ocurrió el suceso en el estadio del Everton.

*Con información de El Español