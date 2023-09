¡Por primera vez! Festival "Road To Ultra" llegará a Guatemala

-

El festival de música electrónica "Road To Ultra" llegará por primera vez a Guatemala este año.

Road To Ultra es un evento de Ultra Music Festival que a través de los años se ha posicionado como el más importante show de música electrónica del mundo.

Sin embargo, los fans de la música electrónica en Guatemala fueron sorprendidos por un inesperado anuncio.

A través de redes sociales, el medio especializado en música y eventos "Beats Latino" compartió un póster en el que se da a conocer que el festival de música electrónica estará por primera vez en Guatemala.

Esta gran fiesta que tanto esperaban los amantes del electrohouse, EDM, dubstep, progressive house y demás géneros, se realizará el sábado 4 de noviembre de 2023 en Explanada Cardales de Cayalá.

Si bien, el Line Up se anunciará próximamente, de momento no hay mayores detalles sobre el evento.

Si deseas registrarte, el sitio web del festival ya se encuentra habilitado y lo puedes realizar aquí.