Primeras palabras de Shakira tras declararse culpable de fraude fiscal

Shakira aceptó haber cometido fraude fiscal a Hacienda y explicó las razones de declararse culpable.

El equipo legal de la reconocida artista, Shakira, llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Española, con la finalidad de cerrar el proceso penal por el que es acusada de seis delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014.

El juicio comenzó en Barcelona y parecía estar previsto a alargarse hasta mediados de diciembre. El Español recoge un comunicado difundido por la agencia de comunicación de la cantante, que comparte las razones por las que Shakira se declaró culpable de los cargos.

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión (...). Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás ese capítulo de mi vida mirando hacia adelante."

| LO ÚLTIMO: Shakira pagará una multa de siete millones de euros para no ir a prisión.



Con un “sí” y un “gracias”, Shakira aceptó que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014.



Tras semanas de negociaciones, la colombiana ha pactado una pena de… pic.twitter.com/Lfe8bOIyRq — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 20, 2023

"He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida", además de asegurar que sus hijos le habrían pedido este pacto.

"Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone".

En redes sociales, la cantante compartió también un imponente mensaje que dejaba estas palabras en claro: "Una loba como yo siempre escoge la familia", escribió Shakira junto a un video en el que ganaba un Grammy.