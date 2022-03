William y Kate no son bienvenidos, pobladores rechazan la visita real

La visita de William y Kate, Duques de Cambridge, a Belice ha generado una serie de reacciones por parte de los pobladores, entre ellas una serie de protestas en uno de los lugares agendados por la pareja real.

William y Kate se encuentran en un recorrido por el Caribe, que incluye Belice, Jamaica y Bahamas, territorios que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, la finalidad de la visita es estrechar lazos.

Los integrantes de la corona están en el país vecino desde el pasado sábado y recorrieron lugares en donde tradicionalmente se elabora el cacao, se reunieron con la comunidad Garífuna y visitaron el sitio arqueológico "Caracol", ubicado en la selva maya, en la frontera con Guatemala.

A pesar de la cálida bienvenida de la mayoría, algunas personas no estuvieron de acuerdo con su estadía en el país. Al punto que la pareja tuvo que cancelar a última hora su viaje al municipio Indian Creek, en el distrito de Toledo, pues los habitantes aseguraron que no fueron informados de su llegada y que esta era una muestra de colonialismo. Las personas llevaban pancartas que decían. "Fuera de nuestra tierra" y "No los queremos en nuestra tierra, pueden aterrizar donde quieran, pero no en nuestra tierra".

El helicóptero de funcionarios y la pareja real aterrizaría en el campo de fútbol del lugar, pero los vecinos afirmaron que no estaban de acuerdo con que usaran el campo para su arribo, esto llevó a la cancelación.

Kate realizó varias actividades en Belice. (Foto: AFP)

La pareja fue recibida calurosamente por algunos pobladores. (Foto: AFP)

La pareja disfrutó de la elaboración de cacao. (Foto: AFP)

Los pobladores de Indian Creek no estuvieron de acuerdo con la llegada de la pareja. (Foto: AFP)