El PSG domina al Borussia Dortmund y lidera el "grupo de la muerte"

El París Saint-Germain recibió al Borussia Dortmund de Alemania en la primera jornada de la UEFA Champions League 2023-2024.

Concluyó la primera jornada del Grupo F de la UEFA Champions League 23-24, denominado "El grupo de la muerte", debido al elevado nivel de complejidad entre los cuatro integrantes.

El París Saint-Germain llega como campeón de la Ligue 1 por segundo año consecutivo, la escuadra parisina comandada por Kylian Mbappé quiere conseguir por primera vez la "orejona".

Por su parte, el Borussia Dortmund compite en el torneo europeo, luego de perder el título de la Bundesliga en la última jornada, y ahora buscan alcanzar la gloria internacional, como en 1997.

PSG WILL DEBUT IN THE UCL IN STYLE pic.twitter.com/vQqedw2q9S — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 19, 2023

Los otros dos integrantes del Grupo F, el AC Milan de Italia y el Newcastle United de Inglaterra, inauguraron el grupo de la muerte con un aguerrido empate 0-0 en el Estadio San Siro.

Dominio parisino

La primera mitad terminó sin goles, El PSG dominó por completo el primer tiempo, moviendo con fluidez el balón, pero el Dortmund logró resistir bastante bien gracias a la imprecisión de los parisinos.

El primer gol del encuentro llegaría gracias a Kylian Mbappé, el delantero francés abrió el marcador luego de transformar la pena máxima, a pesar de que el arquero adivinó el lado del lanzamiento.

El PSG, de la mano de Luis Enrique, empezó la temporada con el objetivo de conseguir el título que se le sigue resistiendo, a pesar de haber tenido en sus filas a Lionel Messi y a Neymar.

Mbappe scores a penalty for PSG . The first penalty in the Uefa champions league 2023.Its now PSG 1-0 Dortmund



Haaland, Messi, Barcelona, Joao Felix, Putin, Russia, Brics, Messi pic.twitter.com/O2ZFo6Lfzu — ️ YOBBY THE FIRST (@Obayobrian1) September 19, 2023

Prácticamente de inmediato, el conjunto local quería liquidar el encuentro y, tras una gran pared entre Achraf y Vitinha, el lateral logra recortar a Hummels y definir con calidad para poner el segundo gol.

En las celebraciones del segundo gol, los aficionados del Dortmund le silbaron a Ousmané Dembélé, ya que recuerdan su marcha del club alemán en 2017, para ir a España por 135 millones de euros.