¿Puedes grabar con tu celular si te para la policía?

Si alguna vez te han parado durante un retén y te han pedido revisar tu vehículo, tal vez hayas pensado en grabar el evento, pero ¿esto es correcto?

En la Constitución Política de la República no existe ningún artículo que prohíba grabar los procedimientos policíacos.

La Constitución Política de la República en el artículo 5, "libertad de acción" se detalla que "toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma".

Tomando esto en cuenta, no hay ninguna ley que prohíba documentar con un video los procedimientos policíacos hacía tu persona. Sin embargo, Soy502 habló con Edwin Monroy de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil (PNC), quien confirmó que toda persona tiene libertad para grabar los procedimientos, pero se hace la recomendación especial, por cuestiones de ética, de no grabar cuando exista información sensible en algún caso, como por ejemplo un homicidio. Esta aclaración se hace con el fin de que las imágenes no interfieran con las investigaciones.

En cuanto al caso del piloto en Zacapa que grabó a los agentes de la PNC que estaban recogiendo su vehículo, Monroy menciona que algunas personas graban con el fin de "amedrentar a los policías e impedir que ellos realicen su labor".

Por otro lado, en cuanto a la difusión del video, en el artículo 35 de la Constitución Política de la República se expresa la libertad de emisión de pensamiento, en el que aclara que "es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa"..."Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones."

Sin embargo, este piloto documentó el momento en que se hace de conocimiento sus fallas ante los deberes para poder transitar libremente por el país.