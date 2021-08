¿Puedo hacer vida normal después de recibir una vacuna contra el Covid-19?

Haber completado el esquema de vacunación contra el Covid-19 no significa que las personas deban volver a su vida normal. Los ya inmunizados deben continuar con medidas de protección.

Aunque los diferentes estudios en todo el mundo muestren que las vacunas tengan un alto grado de protección ante el Covid-19, especialistas recalcan que estas no protegen al 100% para evitar contraer la enfermedad.

Lo que sí es seguro, es que estas ayudan a que los efectos no sean graves y ayuda a que el virus tenga menos oportunidad de propagación. Por ello, pese a que las personas hayan sido inoculados contra el virus, los estudios sugieren no bajar la guardia.

No obstante, algunos consideran que al haber completado su esquema de dosis ya pueden tener una vida normal, como la que tenían antes del Covid-19. Sin embargo, especialistas consideran que esto es una idea errónea y hasta que no se tenga una gran cantidad de personas vacunadas a nivel mundial no se podrá paliar la pandemia.

Por esa razón los expertos brindan algunas advertencias, mismas que se deben tomar en cuenta luego de ser vacunado.

Estas son las recomendaciones

Usar mascarilla. Mantener el distanciamiento social. Evitar reuniones sociales. Lavarse las manos frecuentemente. No permanecer en lugares cerrados. Limitar el número de personas con las que se relaciona. Quedarse en casa en la medida de lo posible. Si presenta algún síntoma, aislarse y no tener contacto con otras personas.

Estas medidas servirán de precaución para evitar contagiarse luego de haber recibido las dosis y para no contagiar a otras personas en el caso de estar infectado.

Aunque las medidas siguen siendo las mismas desde que se originó la pandemia, ayudan a que el virus no se siga propagando y van de la mano con la vacunación.