Cinco razones para seguir usando mascarilla después de vacunarte contra el Covid-19

Existen cinco motivos por los cuales debes seguir utilizando mascarilla luego de vacunarte, aquí te contamos que sugieren los especialistas.

Varios estudios realizados de manera global han logrado demostrar que las vacunas anticovid son altamente efectivas para combatir el virus.

Pese a ello, las personas están propensas a contagiarse, ya que actúan para poder mitigar aquellos efectos graves del Covid-19.

Por esa razón, especialistas recomiendan que luego de haber sido inoculado contra la enfermedad, las personas continúen teniendo las precauciones necesarias, para evitar contagiarse e infectar a más personas.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para poder detallar cuál es el nivel de contagio de una persona que ya ha completado su esquema de vacunación.

Por lo que recomiendan cinco motivos para seguir utilizando la mascarilla, así como el constante lavado de manos:

1.- Las vacunas no es 100 por ciento efectiva

Si bien los ensayos clínicos han determinado que la vacuna es efectiva para el Covid-19, no se logra completar la protección absoluta para no contraer la enfermedad. Aunque los resultados de protección son optimistas, Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), dio a conocer que 1 de cada 20 personas quedan desprotegidas.

2.- Las vacunas no brindan protección inmediata

Los especialistas han dado a conocer que la protección que ofrece la vacuna no inmediata, pues el sistema inmunológico tarda en producir los anticuerpos que bloquearan las infecciones virales, sobre todo cuando se requiere de dos dosis, ya que no habrá protección completa hasta haber completado el cuadro de las vacunas.

3.- Existe la posibilidad de que las vacunas no impidan la propagación del virus

Como ya se sabe que si previene efectos colaterales de la enfermedad, científicos continúan avanzando con el análisis para determinar si evita la transmisión del virus, cuando una persona se contagia y ya ha sido vacunada.

Hasta que ya se tenga información comprobada y verídica se debe usar cubrebocas para proteger a las personas con las que se convive diariamente. “Todavía no sabemos si la vacuna protege contra la infección o solo contra la enfermedad... En otras palabras, una persona vacunada podría transmitir el virus, incluso si no se siente enferma”, dijo Frieden, director ejecutivo de Resolve to Save Lives.

4.- Las mascarillas protegen a personas con bajo sistema inmune

El uso de mascarilla ayuda a personas con sistema inmune bajo a no contagiarse, además, el que la usen pacientes sanos también beneficia para que no se transmita la enfermedad, ya que los pacientes con cáncer son de la población más vulnerable.

Cabe mencionar que a personas que padecen de algún tipo de alergia a alguna de los componentes de la vacuna, no pueden aplicársela, por lo que deben usar la mascarilla.

5.- Las mascarillas protegen de cualquier mutación del Covid-19

La preocupación por las mutaciones del virus es cada vez más alarmante, y aunque las diferentes casas farmacéuticas de vacunas han dado a conocer que sus dosis protegen de variantes peligrosas, científicos concluyen que vacunarse y seguir con el uso de mascarilla, distanciamiento y lavado constante de manos, puede resultar más efectivo.

Resaltaron que desde que se comenzó a usar mascarilla, los casos de resfriado común han disminuido potencialmente, lo cual es un indicador de que las mascarillas además de proteger del SARS-CoV-2, ayuda a prevenir otros virus e infecciones.