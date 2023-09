Puente El Naranjo: Delmi celebró su cumpleaños antes de la tragedia

-

Familiares de las víctimas del asentamiento Dios es Fiel, ubicado debajo del puente El Naranjo, no logran consuelo ante la tragedia ocurrida la madrugada de este lunes 25 de septiembre.

Todo había sido felicidad. El domingo hubo celebración, dulces y piñata. Todos, en familia, celebraron el cumpleaños de Delmi, quien cumplía 11 años.

Ahora, su pupitre está vacío, junto con el de otros niños que aún siguen desaparecidos en la tragedia ocurrida en el asentamiento Dios es Fiel, ubicado debajo del puente El Naranjo.

Familiares y amigos de las víctimas cuentan que, durante la madrugada, se escuchó un estruendo, como una ola del mar.

No hubo gritos, solo ruido. Varias personas despertaron y corrieron a tratar de socorrer a las víctimas. Sin embargo, el agua cubría las seis viviendas que fueron arrasadas.

"Fue bien rápido. Yo vi que el agua llegaba hasta arriba. En cuestión de segundos, ya no había nada. No había viviendas, no había personas. Todo se lo llevó el río", narró uno de los vecinos que pidió guardar su identidad.

En tanto, amiguitos de Delmi contaron que ayer vinieron a la piñata de la niña. "Yo salía a jugar con ella todos los días. Es mi mejor amiga. Quiero que la encuentren. Yo sé que ella está bien", dijo una menor con lágrimas en los ojos.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Socorristas y vecinos aseguran que 19 personas fueron arrastradas por la correntada del río. Por ahora, solo se ha localizado el cuerpo de tres víctimas, entre ellos el de una niña de 4 años identificada como Nairobi.

Uno de los familiares de las víctimas contó que ellos tienen 13 años de vivir en el lugar y el río nunca había crecido tanto, pero temen que la construcción de un condominio y la localización de un predio hayan provocado la tragedia, ya que ambos lanzan sus desechos hacia el barranco.

"¿Qué voy a hacer ahora? ¿Con quién voy a jugar? Tengo miedo de que le haya pasado algo malo y que lo mismo me pase a mi", dijo la niña con su suetercito rosado y una moña grande en su coleta.