Cuatro acusaciones contra Giammattei que él afirma que no son verdad

Estas son las críticas que desmintió el presidente Giammattei.

El presidente Alejandro Giammattei desmintió varias críticas de ciudadanos y noticias publicadas por medios de comunicación, a las que calificó de "tergiversación con hecho premeditado".

Una de ellas es el mensaje enviado por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), pues aseguró que está hablando del Ministerio Público (MP) y que el problema de Juan Francisco Sandoval es de esa entidad, no del Gobierno.

1. Críticas de EE.UU. al Gobierno

"Discúlpenme pero EE.UU. no le ha enviado ningún mensaje al Gobierno. El problema del señor Sandoval es del MP y el MP procedió a su destitución. El Gobierno ha sido totalmente claro al decir que no intervenimos en los asuntos de la justicia y la manera en la que se maneja el MP es algo que lo debe de responder la Fiscal General (Consuelo Porras) y no el Presidente", manifestó.

2. ¿Y las vacunas?

Respecto a las adquisición de vacunas, Giammattei dijo que "hoy queda más claro" con el nuevo contrato con el Gobierno de Rusia para la compra de Sputnik anunciado por el Ministerio de Salud.

Según el mandatario, con el cronograma se garantiza la recepción de los 8 millones de dosis que ya se pagaron y el resto, "para aquel que pregunta ¿Dónde está el dinero? pues está en el Banco de Guatemala y ahora será redirigido a casas farmacéuticas para comprar más vacunas", dijo.

3. Los sobornos de Edgar Barquín

El abogado Marco Aurelio Alveño Hernández denunció varios hechos de corrupción que podrían involucrar a funcionarios de la administración de Giammattei.

En sus declaraciones, Alveño aseguró que el exjefe del Banco de Guatemala (Banguat), Edgar Barquín, condenado en 2016 por tráfico de influencias en un caso de lavado de dinero, sería una persona allegada al Presidente y que lo asesora en varios temas de política monetaria.

Al respecto, Giammattei aseguró: "Hoy hasta sacan que trabaja en el Gobierno. Señores, no se equivoquen por favor, el señor Edgar Barquín no trabaja en el Gobierno", pero reconoció que lo conoce "como lo conocen muchas personas" y que su hermano Manuel Barquín estuvieron en el mismo partido.

"No puedo decir que tengamos una relación, como dicen que dijeron en una declaración, pero ni trabaja ni es asesor de las instituciones del Estado", manifestó.

3. Compra de finca en Sacatepéquez

Y por último, el mandatario negó que haya comprado alguna Finca en Santa María de Jesús, en Sacatepéquez, cercano a la Antigua Guatemala.

"Yo no he comprado ninguna finca", se limitó a decir.