La historia de Mario Gálvez, el agente de la PMT atropellado en Mixco

El hombre dirigía el tránsito en una de las vías principales de Mixco cuando fue arrollado mientras ejercía su labor.

Mario César Gálvez se volvió conocido en 2016 cuando dejó de pedir ayuda económica en la calzada San Juan y se unió a las fuerzas de la Policía Municipal de Tránsito, donde su vida dio un giro inesperado.

La tarde de este miércoles 8 de febrero, un tráiler lo arrolló mientras ejercía su labor como agente de la PMT. Gálvez fue llevado de emergencia a un centro asistencial y se desconoce su estado de salud.

Tras el accidente, cientos de personas comentaron en las redes sociales que siempre lo veían en la misma ruta, dirigiendo el tránsito y ayudando a peatones desde su silla de ruedas motorizada.

Una historia ejemplar

Tras varias semanas de preparación, Don Mario obtuvo la chapa 744, con la cual fue nombrado como oficial de la PMT. Durante tres meses, Don Mario asistió a las capacitaciones para ser un agente de tránsito. Al principio no escuchaba bien por un accidente que tuvo cuando formó parte del Ejército de Guatemala que también lo dejó sin movilidad en las piernas.

Su alegría contagió a sus compañeros y un día lo sorprendieron cuando le entregaron un aparato auditivo. Desde entonces, Don Mario, siempre sonriente, comenzó a vivir una de las etapas más emotivas de su vida.

"Estoy agradecido por la oportunidad que me han dado. Pasé muchos años en la calle y ahora quiero ser un agente ejemplar. Agradezco a Dios por esta nueva vida, porque yo siempre le estuve pidiendo y sabía que algún día me iba a cumplir, Él nunca nos desampara", contó Gálvez el 5 de mayo durante su acto de graduación.

Mario César Gálvez ha sido un elemento que se desempeña con integridad en la PMT de Mixco. (Foto: Soy502)

Con una gran sonrisa, el nuevo agente dijo que los tres meses que pasó en la Academia le sirvieron para hacer muchos amigos, una nueva familia, con quienes compartió muchas cosas, pero siempre estuvo en el momento que ellos necesitaban un consejo.

Pero fue en pleno día de la Madre del 2016 que Gálvez salió a las calles para dirigir el tránsito.

"Empecé el 10 de mayo, me sentía muy nervioso porque una cosa es la práctica en la academia y otra es salir a las calles. Las personas me pasan saludando y me felicitan por lo que estoy haciendo. Estoy muy contento por esta nueva oportunidad", expresa don Mario César mientras dirigía el tránsito a inmediaciones de El Tecolote.

En aquella ocasión, Gálvez dijo que esta nueva etapa le brindó la oportunidad de volverse a ver con sus hijos, a quienes no veía desde hace 20 años.

"Nos reunimos el fin de semana posterior a la graduación. Mis hijos me llevaron a comer y pasamos mucho tiempo juntos. Ellos me dijeron que se sienten orgullosos de mí y que me he vuelto muy famoso, pero lo que más aprecio es haber pasado ese tiempo junto a ellos. Pude ver a mis hijos 24 años después", recordó Mario César.

Este 8 de febrero, Gálvez fue arrollado por un tráiler y fue trasladado hacia el IGSS para recibir atención hospitalaria. Por aparte, sus compañeros de la PMT y empleados municipales de Mixco esperan que pueda recuperarse.