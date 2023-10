¿Quién fue la reina de belleza guatemalteca que perdió la vida?

-

Marisabel Martínez García finalista del certamen Miss Wheelchair Guatemala 2020 murió dejando un gran legado de valentía y éxito en muchos corazones ¿quién fue?

A través de las redes sociales del certamen en el que participó, se dio la noticia de la muerte de Marisabel Martínez García, una mujer entusiasta y perseverante que fue un ejemplo a seguir.

Martínez tenía 33 años y representó a Villa Nueva en el famoso concurso de belleza.

El padecimiento que la llevó a usar silla de ruedas fue la paraplejía o espina bífida, se graduó de bachiller en Ciencias y Letras y deseaba estudiar la carrera de Trabajo Social. Su madre falleció cuando ella tenía solo 5 años, por ello creció con sus abuelos.

"Con mi silla mágica voy conquistando mi sueño, no importando las pruebas ya que las palabras 'no puedo' no existen para mi", era la frase con la que se identificó al concursante.

Foto: Marisabel Martínez.