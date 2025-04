¿Quién fue el último líder político que visitó al papa Francisco?

-

"Me alegré de verlo", expresó JD Vance, el último líder político que visito al papa Francisco.

EN CONTEXTO: Muere el Papa Francisco este Lunes de Pascua

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue el último líder mundial en reunirse con el papa Francisco antes de su fallecimiento.

El encuentro se llevó a cabo el Domingo de Pascua (20 de abril) en la residencia de Casa Santa Marta y, aunque breve, dejó una huella profunda en el funcionario estadounidense.

"Me alegré de verlo ayer, aunque estaba visiblemente muy enfermo", expresó Vance a través de su cuenta oficial de X, desde Nueva Delhi, donde se encuentra en visita oficial.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill.

Horas después de esa reunión, el papa Francisco falleció a las 7:35 de la mañana del lunes en su residencia del Vaticano, a los 88 años.

La noticia fue confirmada por el cardenal Kevin Joseph Farrel, camarlengo de la Iglesia Católica, a través de un videomensaje grabado en la capilla de Santa Marta.

Según el comunicado del Vaticano, la reunión entre el papa y el vicepresidente estadounidense duró apenas unos minutos, lo suficiente para intercambiar saludos y buenos deseos por la Pascua.

BREAKING NEWS JUST ANNOUNCED : Pope Francis' last public appearance was meeting JD Vance on Easter Sunday.



Pope Francis met JD Vance on Easter Sunday and showered Vance with gifts.



JD Vance Is Not the Antichrist for All the Clowns Out There

Durante su visita oficial, Vance también se reunió el sábado con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, con quien abordó temas de actualidad internacional y crisis humanitarias.

JD Vance, convertido al catolicismo en 2019, asistió a las ceremonias pascuales en el Vaticano acompañado por su esposa, Usha, y sus tres hijos.

Aunque su posición política ha sido relacionada con sectores conservadores dentro de la Iglesia, sus palabras tras la muerte de Francisco reflejaron respeto y aprecio por el pontífice.