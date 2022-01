¿Quién heredará la fortuna de Eugenio Derbez?

El famoso actor y productor ya preparó su legado económico para los suyos ¿quién se quedará con sus bienes?

OTRAS NOTICIAS: Hijo de Shakira se hace viral por interrumpir coreografía de su mamá

El éxito de Eugenio Derbez en Hollywood le ha generado grandes ganancias en el último tiempo. Sus contratos en streaming también han mantenido el nombre del famoso en la mira, por supuesto él ya preparó su legado económico.

El actor y productor reveló recientemente en Ventaneando que tiene todo arreglado, incluso su testamento.

"Todo en orden, yo no. Él (Eugenio Derbez) tiene todo en regla, yo ya voy, ya voy", dijo Rosaldo.

Ante la respuesta de su esposa Eugenio bromeó pidiendo a Alessandra que arreglara su asunto:

"Pues órale ponte las pilas. ¡Herédame!, O sea, yo le digo: '¿qué tal si me quedo en la calle?'. Si para eso me casé con ella, para que me mantenga. Imagínate algo te pasa y yo de qué vivo, ¡óigame no!", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenio Derbez (@ederbez)

Derbez también habló del talento de sus hijos, principalmente de Aitana, quien se ha vuelto popular por protagonizar videos junto a su padre en las redes sociales.

El mexicano explicó que su hija tomó consciencia de lo que hace su familia cuando lo vio en "Dora"

"Fue la primera vez que se dio cuenta que su papá salió en una película. Me acuerdo que empezó a gritar: 'Ese es mi papá, mi papá está en la película'", dijo.