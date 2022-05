¿Quién es la salvadoreña que enamoró a Arjona en un concierto?

Durante el concierto de Ricardo Arjona en Fresno, California, una fan logró llamar la atención del cantante por su historia.

Se trata de la salvadoreña Karla Ávalos quien viajó 5 horas para ver a su ídolo y no perdió la oportunidad de expresar a través de un cartel sus sentimientos al guatemalteco. La fan logró su propósito y Ricardo Arjona publicó en sus redes una imagen de la joven.

Karla viajó 5 horas para ver a Ricardo Arjona. (Foto: Karla Avalos)

El medio elsalvador.com reveló la identidad de la joven y conversó con ella para que contara cómo fue su viaje y qué pasó entre el músico y ella.

"Manejé 5 horas para verte y estoy sola, ¡Te amo!", escribió en la pancarta que levantó durante uno de los shows de la gira "Blanco y Negro".

Karla vive en Los Ángeles y su amor por Arjona es tal que va a todos los conciertos que puede y tiene toda su discografía, como ya no logró encontrar entradas para estar frente al famoso durante su show en su ciudad, buscó otras ciudades a donde él llegaría y en Fresno, encontró la butaca adecuada, así que esperó 8 meses para encontrarse cara a cara con el artista.

"Desde que tengo como 14 años lo he seguido y soy fan de él, siempre que él llegaba a El Salvador iba a verlo. En septiembre del año pasado me di cuenta que vendría acá a Estados Unidos, un mes después salieron a la venta los tickets, ese día puse mi alarma en la madrugada para poder agarrar las primeras filas, a pesar de eso ya no había en la primera así que lo compré en la segunda".

Karla acudió al evento sola, pero eso no le impidió emprender su travesía: "A nadie de mis amigos o familia acá le encanta tanto Arjona como para pagar lo que yo pagué por la entrada, a quienes les dije, querían entrar más atrás, pero yo quería estar enfrente, es mi artista favorito", agregó.

Acerca de su viaje Ávalos contó:

"Ese día me levanté temprano, alisté mis cosas y partí a Fresno sola en mi carro. Siempre veía que todas las personas llevaban carteles con sus frases favoritas de las canciones de él, pero yo quería algo diferente, no lo que todos llevaban y él estaba acostumbrado a leer".

Arjona leyó su pancarta en voz alta: "Comencé a gritar de la emoción porque sabía que era mi cartel... Arjona me dijo '¿ya que estás aquí y estás sola, me dejas decirte algo?' y grité 'sí' como jamás en mi vida había gritado".

Sorpresivamente el guatemalteco comenzó a cantarle 'Acompáñame a estar solo': "... Cuando él cantó la frase 'a dormir sin pretender que pase nada', yo grité de nuevo: '¡Que pase algo!'", dijo.

Y lo más emocionante, Ricardo le respondió: "¿Que pase algo dice?, le sonrió a Karla "y me tiró un beso que respondí de igual manera".

"Quedé en shock y comencé a llorar... Cuando salí del concierto, iba en las nubes, sentía que no era yo y que era un sueño, toda la gente decía: 'ella es a la que le cantó Arjona', 'ella es la que manejó 5 horas' o '¿nos tomamos una foto contigo?, sin duda, lo mejor que le puede pasar a un fan de verdad, es vivir lo que yo viví ese día", dijo.