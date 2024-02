¡Quieren el bicampeonato europeo! El Manchester City con paso firme en Dinamarca

-

El vigente campeón de Europa, el Manchester City, busca el bicampeonato tras la victoria por 1-3 en Dinamarca.

El Manchester City sueña con el bicampeonato europeo y luego de finalizar invicto la fase de grupos, ningún equipo desea enfrentar a la bestia celeste de Pep Guardiola.

Los "Cityzens" visitaron al FC Copenhague, el único equipo de Dinamarca en los octavos de final en esta edición de la UEFA Champions League, y buscan dar la sorpresa ante el campeón.

La última vez que estas escuadras se enfrentaron fue en 2022, con una goleada inglesa por 5-0, en donde el androide noruego, Erling Haaland, se despachó dos goles a la bolsa.

Por esa razón, muchos esperaban que el Manchester City se llevara del territorio danés al menos cuatro anotaciones a su favor, pero el Copenhague luchó como un digno oponente.

Gol de Kevin de Bruyne. La asistencia parece suya de deliciosa que es, pero lleva la firma de Foden



@DAZN_ES

pic.twitter.com/fOgzHQPfn8 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 13, 2024

Apenas a los 10 minutos, los ingleses golpearían de primero, gracias a una gran combinación entre Kevin De Bruyne y Phil Foden, que terminaba con el belga enviándola al fondo de la red.

Sin embargo, los daneses no se quedarían atrás y al minuto 34, Magnus Mattsson, que fichó por el Copenhague hace 10 días, anotaba el empate que llenaba de vida al cuadro local.

SIGNS FOR COPENHAGEN 10 DAYS AGO. SCORES ON HIS #UCL DEBUT. MAGNUS MATTSSON, HAVE A DAY pic.twitter.com/sonPvXsG3Z — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 13, 2024

Lastimosamente para el cuadro danés, segundos antes que finalizara la primera mitad, el portugués Bernardo Silva anotaría el 1-2 al 45' para darle la ventaja al Manchester City de visita.

En el segundo tiempo, el conjunto local utilizaría todo su cargamento para intentar conseguir el empate y, aunque en algunos minutos parecía que lo conseguirían, la bestia celeste volvería a rugir.

GOL | Kopenhag 1-2 Manchester City



45+1' Bernardo Silva pic.twitter.com/JH75XUJ1Hy — Winner Galatasaray (@winnergalatasry) February 13, 2024

Al minuto 90, cuando todos los presentes creían que el 1-2 en contra aún era un buen resultado para viajar a la ciudad de Manchester, llegaría Phil Foden para anotar el tercero para los cityzens.

El partido de vuelta se llevará a cabo el miércoles 6 de marzo a las 14:00 horas de Guatemala, y desde el Etihad Stadium, el Manchester City buscará clasificar a la ronda de los cuartos de final.