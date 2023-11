¡En racha! Nathaniel Méndez-Laing anota su cuarto gol en Inglaterra

-

El futbolista con raíces guatemaltecas debutó en la edición 2023-24 de la FA Cup de Inglaterra.

Nathaniel Méndez-Laing fue la figura del partido entre el Derby County en su visita al Crewe Alexandra, en juego correspondiente por la primera ronda de la FA Cup de Inglaterra.

Los Rams perdían 2-0 hasta el minuto 89 cuando apareció el jugador con orígenes guatemaltecos para descontar en el encuentro y acercar a su equipo.

Nathaniel dominó cerca del área y, tras quitarse a un rival, disparó con fuerza y el portero no pudo contener el tiro que se fue al fondo de la red.

Al minuto 90+3, Connor Hourihane logró el empate para la visita que celebró rescatar el encuentro.

Fue una incursión de Méndez-Laing hasta la última línea que envió la pelota hacia atrás que finalmente llegó a Hourihane para encajar el empate.

Tras el final del juego, Méndez-Laing fue destacado como el MVP del partido.

