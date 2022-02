"Rambo", el cachorro adoptado por soldados ucranianos (video)

Soldados ucranianos rescataron a un cachorro abandonado que ahora vive con ellos. Su nombre es "Rambo".

El portal de documentales Freedom News ha entrevistado a un pelotón de soldados ucranianos, quienes en medio de lo difícil que es vivir la guerra han quedados conmovidos con un cachorro abandonado en las calles y lo han integrado el equipo.

"Él es nuestro protector, ¿cierto Rambo?", dice uno de los soldados y la periodista le pregunta el nombre, le responde: "Rambo".

Sentimos pena por él, se estaba congelando afuera y lo trajimos acá con nosotros". Mientras juegan con él, bromean diciendo: "Él es nuestra seguridad, ese es su trabajo".

"Es nuestro vigilante, puede escuchar mucho mejor si un extraño se acerca", dice uno de los soldados. Mientras otro explica que el animal es pequeño y lo pueden cargar con una mano. Refiere que antes tuvieron a una perra embarazada y tienen dos cachorros más, pero los mantienen en la cocina.