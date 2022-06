Por esta razón el portero Jorge Moreno sonrió tras el fallo del penal a lo "Panenka"

El padre de Jorge Moreno detalló las razones por las que su hijo reaccionó al penal errado del canadiense Justin Smith.

Guatemala eliminó a Canadá en los octavos de final del premundial Sub-20 y logró colarse a la siguiente ronda en busca de un boleto al Mundial de Indonesia 2023, incluso la clasificación les permite luchar por un boleto a los Juegos Olímpicos de París en el 2024.

La clasificación de la Selección se dio gracias al marcador a favor 4 a 3 en la tanda de penales, la cual dejó una fotografía de un momento que quedará grabada para la historia del fútbol en Guatemala.

Y es que el arquero, Jorge Moreno regresó a su posición tras celebrar el tiro fallado por el canadiense Justin Ramos, que lanzó al estilo "Panenka", pero terminó golpeando el travesaño. Moreno observó con una sonrisa sarcástica al tirador de Canadá quien se lamentaba en el césped.

La razón de la burla del arquero nacional

El papá del jugador, también de nombre Jorge Moreno, explicó en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, el por qué de la reacción de su hijo al penal errado.

“Anoche empecé a ver la foto y precisamente platicaba con él y me dijo: ‘Papi es que ese cuate se estuvo burlando de mí en todo el partido, me miraba hacia abajo (menospreciándolo), me hacía gestos, me insultaba y a la hora que viene el penal’, pues la picadita a lo Panenka es una burla para un arquero, ‘bendito sea Dios no le salió’”, explicó el papá del portero.

El señor también explicó que el primer partido, en el que Guatemala perdió 5-1 ante El Salvador, fue un duro golpe. “Nos costó mucho entender toda la cuestión de las redes, fue la primera vez que Jorgito estuvo expuesto a la mirada pública y le cayeron a palos, pero bendito Dios que da revanchas y es justo”, dijo.

“A pesar de que en diciembre cumplió 17 años, es muy maduro. Entiendo que la categoría aún le queda un poco lejos, pero tiene cualidades y sé que cuando logra tomar confianza responde muy bien. Tenemos mucha fe en Dios y (en familia) haremos una oración antes de que le toque participar”, finalizó.

Moreno tirándole la sonrisa a Smith ajskjaksjaksjkjaskjas pic.twitter.com/biMLPHl6qj — Jota (@BrandingProblem) June 26, 2022

El partido entre Guatemala contra México se disputará el miércoles 29 de junio a partir de las 8:00 de la noche, tiempo de Guatemala.

El encuentro se podrá seguir a través de ESPN y en streaming por Star Plus.