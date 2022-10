La reacción de Antonella ante espectacular tiro libre de Messi

Lionel Messi regresó como titular en un partido con el PSG este domingo contra el Marsella, el cual ganaron 1-0 con gol de Neymar.

Durante los primeros minutos del partido, el PSG intentó abrir el marcador con varios tiros desde media distancia, sin embargo, la buena actuación del arquero visitante, Pau López impedía el gol.

Fue en el minuto 37 de la primera parte, que Lionel Messi estrelló el balón en el travesaño durante un tiro libre, pese a tener 11 jugadores rivales en el área, defendiendo el remate.

pic.twitter.com/zBz3relSwE — Luisita ✨ (@cindiente3) October 16, 2022

Tras el gol fallido, la reacción de la esposa de Messi, Antonella Roccuzzo se hizo viral en redes sociales.

Su reacción me representa pic.twitter.com/fUD1tesRh6 — Luisita ✨ (@cindiente3) October 16, 2022

Messi's family's reaction to his free kick hitting the underside of the crossbar pic.twitter.com/7fmGv2xrAq — ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2022

Así reaccionó la familia de Messi en su tiro libre al travesaño. pic.twitter.com/LHufMnMBMY — Valentín Torres Erwerle ✍️️ (@TorresErwerle) October 16, 2022

El partido lo ganó el PSG con un gol de Neymar que llegó antes de finalizar el primer tiempo.