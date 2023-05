Así reaccionó un español al probar los "paches" por primera vez (video)

Un español grabó el momento en el que probó por primera vez los paches y su expresión se hizo viral.

En su cuenta de TikTok, Pablo Sunrise declaró su pasión por la gastronomía nacional afirmando llevarse una gran sorpresa al probar los sabores de la región, y entre los platos que ha degustado delante de los internautas destacó los paches.

"Por fin probé los paches. Aquí les dejo mi reacción totalmente espontánea sin trampa ni cartón, la rigurosa realidad de cómo ha sido mi primera vez probándolos, me siento demasiado afortunado en primer lugar de estar viviendo acá y en segundo lugar de tener tanto por descubrir en todos los sentidos. De nuevo mi en hora buena por su deliciosa y ancestral gastronomía. Mi aprecio y admiración totales", expresó.

"Amigos me ganó la curiosidad y tuve que regresar hoy al Mercado Central para probar los famosos paches, tanto tiempo aquí y no saber de su existencia ¿por qué? por cierto ¡qué bonito está el mercado! me encanta venir aquí", dijo en el clip.

En el video se aprecia cómo describe poco a poco las sensaciones que va teniendo en primer contacto con el plato.

"Obviamente ya hasta en el olor se nota la diferencia, oh mi Dios, ya se me hizo la boca agua", dijo mientras abría el envuelto en hojas de banano y maxán.

"Se nota que tiene papa, tiene cierta textura al puré, no sé de qué está hecho, no me he puesto a investigar pero sabe también a carne, es como más delicado, más selecto, creo que me gusta más que el chuchito pero cada uno en su estilo, este está muy bueno, esto está delicioso señores y sí, no sé con cuál quedarme, este es como más suave, provechito", dijo mientras se deleitaba con el sabor.

El español también se grabó probando los chuchitos y tamales."Me encanta Guatemala, no solo por la comida, por todo, amo Guatemala".

¿Qué es el pache?

Este plato es similar al tamal pero la masa está hecha a base de papa mezclada con pan rallado (generalmente pan francés guatemalteco) o masa de maíz.

Se rellenan con carne y o pollo, y un recado hecho a base de tomate, luego se cocinan al vapor en hojas de banano y maxán. Son originarios de Quetzaltenango y actualmente hay diferentes versiones dependiendo de qué lugar del país se hacen.

