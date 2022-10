La reacción del gremio de comedia ante la pérdida de Lester Morales

El gremio de la comedia en Guatemala está de luto por la muerte de uno de sus integrantes Lester Morales.

En contexto: Consternación por la repentina muerte de comediante guatemalteco

Actores y especialistas en esta disciplina y personas cercanas al famoso plasmaron su sentir ante la pérdida de un grande que hizo reír a las audiencias guatemaltecas.

Estos son algunos de los emotivos mensajes :

Jairón Salguero:

"No lo conocí mucho, pero los pocos momentos que platicamos o lo vi en el escenario siempre lograba sacarme, no una risa, sino ¡una carcajada!. Cada vez que lo vi le dije que admiraba su comedia y que estaba entre el top 5 de mis comediantes favoritos de la nueva era de patojos. Nunca olvido la anécdota de su primera vez.. ¡Vuela alto Lester Morales! un nuevo escenario te espera., mi más sentido pésame la familia y a su otra familia los comediantes de este país. Descansa en Paz querido".

Kiambell Pineda

"Te vamos a extrañar perro".

Poncho González:

"Se nos fue Lester Morales, un cuate que quise mucho, admiré un shingo y conocí poco. De aquella Mara que miras y decís 'este tiene algo que no tiene mucha gente', ellos son los que se van rápido. Mucha fortaleza a la Mara que se miraba que era su brother. Los quiero mucho, ya anda con el pelón chingando allá arriba.

Paz Spanfles:

"Siempre te admiré mucho Lester, un día alguien me dijo: nunca conozcas a tus héroes pero con vos fue diferente, te admiré un montón, más de lo que te admiraba desde antes. Cuando nos volvamos a ver, porque así será, quiero que me digas como siempre en tono de burla hacia mí: ¿qué pedo loco? Ese día de la foto grabamos Podcastory Channel y nos faltaron muchos más episodios por grabar y muchos más shows por reventar; la vida fue muy injusta conmigo al poder ser amigo de mi ídolo por tan pocos años, Aquí, tené por seguro que te vamos a extrañar. P.d. Estoy seguro que cuando te fuiste no sabías el cagadal que ibas a dejar acá hermano".