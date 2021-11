Así reaccionaron los hijos de Messi después de que el jugador ganara el Balón de Oro

Lionel Messi se llevó el séptimo Balón de Oro y la reacción de sus tres hijos es imperdible

EN CONTEXTO: Messi gana su séptimo Balón de Oro

En la gala del Balón de Oro del 2021, el astro argentino, Lionel Messi logró ganar su séptimo balón que concede la revista France Football al mejor futbolista del año.

A su llegada a la gala, Messi y sus hijos se robaron la atención del público pues llegaron con trajes oscuros y cuya tela brillaba.

Tras el anuncio del ganador, Mateo, Thiago y Ciro sentados junto a su madre, Antonella Roccuzzo, celebraron el galardón de su padre, los aplausos y ovaciones, de los pequeños felicitando el logró de su padre fueron captados por las cámaras.

When your dad wins an other Ballon d'Or #ballondor pic.twitter.com/UWKir71mX5 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Luego de subir al escenario, Messi inició su discurso, "Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años y vuelvo a estar aquí".

Messi, recibió el trofeo de manos de su gran amigo y excompañero en el FC Barcelona, el uruguayo Luis Suárez lo cual fue una sorpresa para el.

"Es un honor que sea mi amigo el que me entregue este premio", declaró Messi, ya con el Balón de Oro en sus manos.

"Nunca pensé en un sexto, en un séptimo. Tengo muchas ganas de cumplir nuevos objetivos con mi nuevo club", declaró al ser preguntado si peleará por un octavo trofeo ahora con la camiseta del París SG.