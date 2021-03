El Real Madrid y el Atlético empatan en el derbi

El Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron a un gol en el derbi capitalino y compartieron un punto en la tabla de posiciones de LaLiga. Luis Suárez y Karim Benzemá fueron los únicos anotadores de los goles.

___

___

El derbi madrileño comenzó tibio, con llegadas que no se concretabanm ya que ambas defensas detuvieron los ataques ofensivos que buscaban hacer daño durante los primeros diez minutos.

A los 15 minutos, Marcos Llorente abrió un boquete desde el medio campo y dejó en el camino a Nacho Fernández. Corrió hacia el área e hizo un pase preciso a Luis Suárez para evitar el fuera de juego.

Suárez, no desaprovechó para aumentar la cuota para sí mismo y tras un disparo con el empeine derecho alojó el balón en la portería para el triunfo parcial del Atlético de Madrid.

Atletico takes a deserved early lead in the Madrid Derby. Great run and pass from Marcos Llorente, genius finish from Luis Suarez.pic.twitter.com/ZXhDSKLKCJ — The18 (@the18com) March 7, 2021

Al minuto 28, Casemiro hizo un potente disparo desde fuera del área que casi termina en un golazo, pero la rápida de reacción de Jan Oblak impidió que el marcador se empatara. Este rechazó al balón con incomodidad.

El marcador se mantuvo intacto hasta el final del primer tiempo. Durante la segunda mitad, el panorama cambió y el Real Madrid comenzó a empujar al Atlético contra las cuerdas.

Pese a dominar y proponer ofensiva, el Atlético tomó la iniciativa, pero desaprovechó oportunidades para ampliar el marcador.

Combinación y empate de Benzema a poco del final pic.twitter.com/OWzSvqqeEE — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) March 7, 2021

Al minuto 87, cuando quedaba poco tiempo para terminar el encuentro, Karim Benzemá empató las acciones con un golazo salvador para rescatar un punto.