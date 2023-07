¿Ousmane Dembelé abandonará al Barcelona por el París-Saint Germain?

-

Medios españoles aseguran que el jugador francés Ousmane Dembelé desea irse del FC Barcelona.

Según diversos medios en España, Ousmane Dembélé, actual jugador del FC Barcelona, ya tiene decidido dejar el club azulgrana por el Paris Saint-Germain (PSG) de Francia.

El extremo francés, de 26 años, quiere irse del Barça seis años después de su llegada del Borussia Dortmund por 105 millones, y ahora mismo está más cerca de irse que de seguir, según detallan.

El 17 de junio de 2023, Dembelé aseguró en una entrevista que era "feliz en el Barça. Esto es una familia. El Barcelona quiere que renueve hasta 2026 y me siento como en casa".

De pronto, mes y medio después, aparentemente todo cambió dentro del entorno del futbolista francés, quien desea irse de España lo más pronto posible, y esto tiene una explicación.

Hasta el día de hoy, lunes 31 de julio, Dembelé cuenta con una cláusula de rescisión fijada en 50 millones de euros, y que a partir del día martes 1 de agosto pasaría a ser de 100 millones.

Ousmane Dembélé has just asked Barça for formal ‘permission’ to negotiate with PSG



Dembélé wants to follow all the correct steps.



⚠️ There’s still feeling this could not be done in time to activate La Liga €50m clause in 9h — but trying to agree with different ways. pic.twitter.com/WVQaFsxc9P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2023

Según Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano especializado en los fichajes en el mundo del fútbol, Dembelé considera que hoy lunes 31 de julio es su última oportunidad para salir del Barcelona.

Por su parte, el PSG aún se mantiene al margen del asunto, ya que no desea apresurarse por el fichaje de Ousmané Dembelé si en dado caso Kylian Mbappé decide renovar en el equipo parisino.

Mateu Alemany, director deportivo del FC Barcelona, afirma que el Barça está dispuesto a escuchar ofertas a partir de agosto, cuando la cláusula de rescisión del "mosquito" se duplique.