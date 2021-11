"Fue la policía": Padre de Octavio Ocaña hace fuertes declaraciones

Tras haber enterrado a su hijo en Tabasco, México, el padre del actor Octavio Ocaña se desahogó con un periodista, aseverando que irá hasta las últimas consecuencias por el caso de su hijo, además de afirmar que lo que se dice del examen toxicológico no es verdad.

OTRAS NOTICIAS: Revelan detalles del examen toxicológico de Octavio Ocaña

Este 2 de noviembre, Octavio Pérez expresó su sentir a Gustavo Adolfo Infante en una entrevista exclusiva compartiendo su descontento con el dictamen de la fiscalía de Edomex a más de 48 horas de la muerte del joven, que dice que el actor se encontraba bajo influencias del alcohol y drogas.

“Estoy muy dolido, muy destrozado, te hablo como padre común y corriente, no como papá de un actor, esta es la comida diaria de todos los mexicanos, se inventan muchas cosas, se dicen muchas cosas, yo solo voy a decir una cosa: ¡no tengo palabras! pero ¡ya enterré a mi hijo!, ahora voy... oigan bien las autoridades, ¡hasta las últimas consecuencias!, mi hijo no fumaba marihuana, no era un alcohólico que tomara todos los días porque tenía responsabilidades"...

"Yo soy empresario, él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estaba en Tabasco recibiendo órdenes de él y así hacíamos. Me pidió permiso que se iba a ir, él siempre cargaba dos escoltas y en ese momento tenía una comida en Villa del Carbón pero me avisó: me dijo: 'papá me voy a tomar una chela' y le dije: '¡Llévate a los escoltas! porque para allá está cabrón', es lo que le dije", argumentó.

Octavio Ocaña junto a su novia. (Foto: Oficial)

"Dejó a los escoltas, se los dejó a su novia y se adelantó con 2 amigos míos, en ese momento pasó lo que pasó, ya lo dijeron, ahora no solo hay que tener cuidado con la delincuencia sino también con los policías”, dijo.

"... Tú y yo sabemos Gustavo que no son así las cosas".

"Estoy muy molesto con este dictamen que dieron, voy a llegar hasta lo último, tengo un video que me dio un amigo de la guardia nacional, que lo guardé en ese momento y lo tengo del C5 y a minutos de haberlo subido lo borraron, en su momento lo presentaré", explicó.

Acerca de los amigos de Octavio Pérez que iban con el actor y permanecieron en la cárcel, Pérez afirmó que violaron sus a sus derechos.

"A un amigo lo retuvieron y hasta ayer lo soltaron (1 de noviembre), yo le metí abogado para que lo soltaran, le estuvieron pegando para que se culpara de la muerte de mi hijo, que él le disparó, a su debido tiempo él me va a acompañar porque es gente mía, ¿cómo le va a disparar mi amigo a mi hijo?".

"Voy a llegar a las últimas con ayuda o sin ayuda de nadie, como padre, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque mi hijo venía vivo y lo dejaron morir, nada más se le quedaban viendo graciosamente, también yo me voy a reír de ellos”, dijo.

(Foto: oficial)

Ante la pregunta ¿quién lo mató? Don Octavio Pérez contestó:

"La policía, que quede claro, así de fácil, ¡la policía!, no hay de otra y eran 29, ahí está el nombre del que va alabando de esa persecución, 29 y el idiota ese que iba armado, 30, se ve que venía disparando y sacando la cabeza", dijo.

"Cómo es posible, si mi hijo no es delincuente, está en una camioneta ostentosa, ¡yo puedo comprar lo que yo quiera!, que traía música alegre: ¡somos alegres!, que dijeron que no quiso parar... yo le dije: ¡mijo, no te pares ahí porque te pueden chingar!, llegó lo que tenía que llegar, ni modo... disculpen si me exalto, las palabras que me salen son del alma y del corazón", dijo.

Acerca de las declaraciones de las autoridades dijo:

“Han dado 3 comunicados y un fiscal habló con mi hija y le dijo que primero salió negativo, prueba de alcohol ¡negativo!, prueba de Harrison ¡negativa! y luego que siempre sí, que no era negativa, por eso me lo traje, querían abrir el cuerpo nuevamente, mi hijo no es ningún experimento, para estar ahí 5 o 6 meses, por eso me lo traje para mi tierra”.

"En Estados Unidos hacen una investigación y caiga quien caiga ¡adiós! aquí no, ya hasta cerraron el caso, no voy a parar hasta que estén todos en la cárcel, uno por uno donde tienen que estar", dijo.

Con información de Gustavo Adolfo Infante TV.