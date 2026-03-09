Video: Captan accidente de tránsito en el que murió un agente de la PNC

-

La colisión provocó que dos policías quedaran heridos, y tras ser trasladados a un centro asistencial, uno de ellos falleció debido a la gravedad de las heridas.

Un trágico accidente de tránsito en el que falleció un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y en donde uno más resultó herido, quedó grabado en video desde otro vehículo.

El percance vial se registró el pasado domingo 8 de marzo en la avenida Elena y 21 calle de la zona 3 capitalina, según informaron las autoridades.

En las imágenes se observa el momento en que los dos agentes policiales se transportaban en un vehículo de dos ruedas sobre dicha avenida.

Luego de avanzar varios metros y al llegar a un cruce se suscitó la fuerte colisión, lo que provocó que ambos policías quedaron heridos y fueran trasladados a un centro asistencial, pero momentos después uno de ellos falleció.

El agente fallecido fue identificado como: Jhonatan David Barrera Salvador. Mientras, su compañero que resultó herido fue identificado como: Luis Alvarado.

Mira aquí el video:

La PNC comentó que ambos estaban en cumplimiento de su deber, cuando se encontraban remitiendo una motocicleta robada.