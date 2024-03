¡Ya tenía antecedentes! Regina Solares ya estaba siendo "investigada"

-

La mujer acusada por guatemaltecos de haberlos estafado por más de Q1 millón ya estaba siendo investigada por el Ministerio Público. Conoce a continuación más detalles de este caso.

El Ministerio Público (MP) explicó a Soy502 que la mujer identificada como María Regina Solares Valdez, quien está siendo señalada en redes sociales por haber estafado a usuarios, ya contaba con expedientes de investigación por casos del mismo delito.

La institución señaló que las acusaciones contra esta persona son con base en hechos similares de la venta de boletos falsos para eventos; esto aparte de los que se le acusan por usuarios de redes sociales, quienes denunciaron a Solares de venderles entradas ilegítimas para el concierto de Karol G en Guatemala.

En el caso de este último evento, el MP indicó que la mujer aún no cuenta con denuncias penales por estafas derivadas al concierto de la famosa colombiana.

Detalles de las masivas estafas

De acuerdo con las denuncias que se han sumado en las redes sociales contra esta persona, está previsto que por más de Q1 millón sea la suma de dinero con la que habría estafado.

En redes sociales una usuaria denunció que Regina la estafó por la cifra de Q76 mil, tras haberle hecho un pago por dos mesas para dicho concierto, dinero que recaudó con varias personas que asistirían.

Tras la denuncia de esta usuaria, se sumaron otras personas, quienes aseguraron que la mujer dejó de responderles días antes del evento musical, y ellos ya les habían hecho transferencias de entre Q20 y Q30 mil.

(Foto: captura de pantalla)

En esa misma línea, la conductora de televisión, Sandy Méndez, también publicó que Regina Solares, quien es originaria de Petén, estafó a una su amiga.

(Foto: captura de pantalla)

Mientras que la promotora de "Envivo", la cual estuvo a cargo de los dos concierto de Karol G en el país, advirtió antes de la preventa de los tickets, para que no se fueran a dejar engañar por "estafadores", sugiriendo a los guatemaltecos para que no adquirieran entradas en puntos no autorizado ni por medio de terceros.

De manera preliminar se sabe que la mujer habría estafado a alrededor de 30 personas.