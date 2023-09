¡Regresamos a la USAC! Estudiante comparte su regreso a las aulas (video)

-

Una estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala compartió su aventura al retornar a clases y su historia se hizo viral.

Marion Boburg subió una historia en TikTok donde plasmó cómo fue retornar a las aulas tras una larga ausencia: "Regresamos a la Universidad de San Carlos después de literalmente años, aquí ya estamos entrando a la jungla, yo soy de la facultad de odontología y aquí estábamos ya súper felices de por fin, estar de regreso en nuestras instalaciones después de muchísimo tiempo", inició mientras mostraba el paisaje de su alma mater.

Foto: Oficial.

La joven reveló lo que muchos recurrentes a la famosa casa de estudios han querido conocer en las instalaciones universitarias: cómo es la facultad de odontología por dentro.

Mientras se grabó con su uniforme junto a sus compañeros, la guatemalteca describió cómo fue su día: "Hoy teníamos dos laboratorios, uno de anatomía dental, estábamos súper felices y a la vez muy tristes porque era nuestro último laboratorio y fue lo único que recibimos aquí en la central. Aquí está mi pieza ya casi terminada, solo me faltaba pulir y luego nos fuimos corriendo al otro edificio porque teníamos otro laboratorio y no sabíamos dónde era", agregó.

Foto: Tik Tok.

Luego de esto mostró ¡El lugar donde la magia ocurre!

"Aquí estábamos entrando a la clínica y este laboratorio es sobre diagnóstico de detección de caries y aplicación de flúor, aquí mi amigo ya me está atendiendo y yo, cual paciente, no grabé cuando yo lo atendí, aquí ya tenía mucha hambre, ya me quería ir y eso fue todo", afirmó.

