La reina Isabel II se vacunará pronto contra el Covid-19

La reina Isabel II de Inglaterra recibirá en las próximas semanas la vacuna Pfizer-BioNTech, que acaba de obtener luz verde de las autoridades sanitarias británicas, informó la prensa local.

La soberana de 94 años y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, se vacunarán pronto debido a su edad y, no por un trato preferencial, afirma el Mail on Sunday.

Según el periódico, los monarcas revelarán que se les ha administrado la vacuna para "animar al mayor número posible de personas a vacunarse", en medio de temores de que los activistas antivacunas siembren dudas en la población.

El Reino Unido ha aprobado la vacuna contra el coronavirus desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech para una campaña de vacunación que comenzará entre las personas más ancianas y vulnerables.

Las residencias de ancianos y el personal de estos centros serán los primeros en vacunarse, seguidos por las personas de 80 años o más, los trabajadores sanitarios y cuidadores en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.

Otras personas de la tercera edad, o extremadamente vulnerables a nivel clínico, serán los siguientes, y el resto de la población recibirá la vacuna por edades.

Sin embargo, el Palacio de Buckingham no ha respondido a las preguntas de la AFP.

El Daily Mirror informa que varias personalidades del Reino Unido se han comprometido públicamente a vacunarse para apoyar esta campaña.

