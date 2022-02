Así respalda Reino Unido a sus ciudadanos que quieran luchar en Ucrania

La secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, dijo que apoyaría a los ciudadanos británicos que optaron por luchar junto a las fuerzas ucranianas contra la invasión rusa, ya que la nación asediada pidió a los combatientes extranjeros que se unan al esfuerzo bélico.

Liz Truss respalda que los británicos vayan a Ucrania para ayudar a luchar contra el avance del Ejército de Putin, ya que los problemas de la nación asediada llaman a las armas a los combatientes extranjeros para que se unan al esfuerzo de guerra.

El presidente Volodymyr Zelenskyy ha prometido armar a voluntarios extranjeros para viajar a su país y unirse a la batalla contra las fuerzas de Vladimir Putin.

Cuando se le preguntó en el programa "Sunday Morning" de la BBC si apoyaría a los ciudadanos del Reino Unido que optaron por responder a la llamada, la Sra. Truss dijo: "Sí, lo hago". Apoyo eso y, por supuesto, eso es algo sobre lo que las personas pueden tomar sus propias decisiones.

“Están luchando, el pueblo de Ucrania está luchando por la libertad y la democracia, no solo por Ucrania sino por toda Europa porque eso es lo que el presidente Putin está desafiando. “Y absolutamente, si la gente quiere apoyar esa lucha, yo los apoyaría para que lo hicieran”.

Sus comentarios se producen después de que el Ministerio de Defensa de Ucrania hiciera un llamado hoy a los extranjeros para que se unan a sus fuerzas armadas y luchen contra el ejército de Putin, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, instó a las personas a comunicarse con su departamento. "Juntos derrotamos a Hitler y también derrotaremos a Putin", dijo Kuleba en una publicación de Twitter esta mañana.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

El domingo, el estado mayor de Ucrania dijo que Zelesnky, de 44 años, estaba instando a los extranjeros a venir a Ucrania "y luchar codo con codo con los ucranianos contra los criminales de guerra rusos".

El embajador de Ucrania en el Reino Unido, Vadym Prystaiko, dijo que un "número abrumador de personas" ha "bombardeado" la embajada con solicitudes para ingresar a Ucrania y unirse a la lucha.