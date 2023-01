¡Otra renuncia! Se retira segunda candidata a Miss Universe

A pocos días de Miss Universe 2022, una candidata más ha renunciado del certamen por una desafortunada razón.

Faltan pocos días para que el certamen de belleza internacional, Miss Universo, se lleve a cabo en New Orleans, Estados Unidos.

Las candidatas ya están en dicho territorio preparándose con conferencias, actividades y entrevistas para dar a conocer su experiencia.

Sin embargo, el camino no ha ido bien para todas, pues nuevamente una de las concursantes ha decidido renunciar al esperado certamen.

Foto: captura de pantalla

Se trata de Miss Kazajstán, Diana Tashimbetova, quien anunció la noticia mediante una publicación de Instagram que dejó desconcertantes a sus seguidores.

"Cuando me otorgaron el título de Miss Universe Kazakhstan, no me advirtieron que me esperaban terribles consecuencias", escribió la joven.

"La razón de esto son los organizadores y la dirección de Miss Kazakhstan. No me brindaron la capacitación adecuada y me retiraron los fondos", agregó.

Diana explicó que en lugar de ser apoyada, vivió opresiones que la hicieron llorar en lugar de disfrutar la experiencia.

Finalmente agradeció por el apoyo brindado de su familia y seguidores, quienes lamentaron la situación. Muchos de ellos han comenzado un movimiento en redes sociales, exigiendo justicia para la modelo.