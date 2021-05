Construyen réplica del Titanic como destino turístico en China (video)

El mítico Titanic regresa de las profundidades del océano para convertirse en un parque temático chino. Pronto los turistas podrán disfrutar de estadías inolvidables en una réplica del crucero, que no tocará el mar.

El principal patrocinador del proyecto de construcción de un parque temático en China se inspiró en el crucero más memorable del mundo y en el éxito en taquilla que tuvo la película "Titanic", en 1997, la cual también fue muy popular en ese país.

El inversionista del proyecto, Su Shaojun, dice que estaba motivado para financiar la audaz réplica, de 260 metros de largo, para mantener vivos los recuerdos del Titanic.

"Espero que este barco esté aquí en 100 o 200 años. Estamos construyendo un museo para el Titanic", dijo Su.

Detalles de lujo

El proyecto ha tomado seis años, -más que lo que duró la construcción del Titanic original-, más 23 mil toneladas de acero, más de cien trabajadores y un precio considerable de mil millones de yuanes (unos 153.5 millones de dólares).

Todo, desde el comedor hasta las cabañas de lujo e, incluso, las manijas de las puertas, están diseñadas según el barco original.

La réplica del recordado crucero es la pieza central de un parque temático de la provincia de Sichuan, a más de 1,000 kilómetros del mar.

El sitio presenta una réplica del puerto de Southampton, visto en la cinta de James Cameron, donde el personaje ficticio de Leonardo DiCaprio, Jack, se sube a bordo después de ganar su boleto en una apuesta.

Los autobuses turísticos reproducen el tema musical de la película, "My heart will go on" de Celine Dion.

Cuesta hasta 2 mil yuanes, alrededor de US$ 150 (unos 1,155 quetzales) pasar una noche en el barco para el "servicio de crucero de cinco estrellas", dice Su, y agrega que con una máquina de vapor en funcionamiento, los huéspedes sentirán que están realmente en el mar.

El inversionista estaba tan emocionado por el desafío que vendió sus activos de la industria energética, incluida una participación en varios proyectos hidroeléctricos, para realizar el Titanic.

Heredar el gran espíritu

Pero incluso antes de su apertura, la réplica ha generado mucha controversia.

Los usuarios en línea han cuestionado si el famoso barco atraerá turistas dado el desastre que lo inspiró en la vida real.

Otros temían que se uniera a otros ambiciosos proyectos de construcción chinos, que se convirtieron en elefantes blancos, incluida una réplica de 2008, del USS Enterprise, un portaaviones estadounidense, que costó más de 18 millones de dólares y fue abandonado poco después de su apertura.

Pero, Su espera que hasta cinco millones de visitantes anuales vengan a ver su Titanic. "Este volumen turístico debe garantizar el retorno de nuestra inversión", agregó.

El gerente del proyecto, Xu Junnian, dijo que sentía que era importante preservar la memoria de la embarcación.

"El mayor significado de la construcción de este barco es llevar adelante y heredar el gran espíritu del Titanic", dijo.

Gran expectativa

Aparte del atractivo perdurable del éxito de taquilla de Hollywood, el Titanic ha robado titulares en China en las últimas semanas, con el lanzamiento de un nuevo documental llamado "The Six".

La película cuenta la historia de un grupo de viajeros chinos que van abordo de un barco que se hunde, de los cuales solo seis sobrevivieron.

Pero, los desarrolladores esperan incorporar algunos nombres más importantes para ayudar a atraer visitantes.

"Nos gustaría invitar a Jack (DiCaprio), Rose (Kate Winslet) y James Cameron a la ceremonia de inauguración", dijo Su, aunque la fecha para tal evento aún no ha sido confirmada.

El barco de lujo original, el "Titanic", fue el más grande de su tiempo, calificado como "insumergible" por sus propietarios. Por eso se ha convertido en sinónimo de arrogancia desde que se hundió en las profundidades del Atlántico, en 1912, después de chocar contra un iceberg, dejando más de 1,500 muertos.